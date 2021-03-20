Россиянин признался в кибератаке на завод Tesla. Илон Маск отреагировал сообщением на русском языке

Основатель и глава Tesla Илон Маск прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал вину в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании. В "Твиттере" он написал название романа Федора Достоевского "Преступленіе и наказаніе", сообщает портал телеканала "Дождь".

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Маск написал комментарий в ответ на твит медиа-проекта Teslarati, освещающего новости Tesla и SpaceX. При написании названия романа Маск использовал правила дореформенной орфографии русского языка.

Egor Igorevich Kriuchkov pleaded guilty to counts of "conspiracy to intentionally cause damage to a protected computer." The Tesla Hacker will pay for his crimeshttps://t.co/n0VohdbMrS pic.twitter.com/DjIQj2H5LB — TESLARATI (@Teslarati) March 19, 2021

Накануне стало известно, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью кибератаки на компьютерную сеть американской компании. Илон Маск говорил, что целью атаки была Tesla.

Крючков признался, что приехал в США, чтобы подговорить сотрудника Tesla внедрить вредоносное ПО в компьютерную сеть компании в Неваде. Минюст США считает, что россиянин вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы получить данные компании и в дальнейшем использовать их для шантажа.

Илон Маск не в первый раз пишет твит на русском языке. Например, в феврале он пригласил президента России Владимира Путина побеседовать в социальной сети Clubhouse, отметив по-русски, что для него "было бы большой честью" поговорить с Путиным. В ответ в Кремле сказали, что рассмотрят предложение, хотя Путин не пользуется соцсетями.