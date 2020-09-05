Россиянину предъявили обвинение в подготовке кибератаки на Tesla

Россиянину Егору Крючкову, задержанному 22 августа в Лос-Анджелесе в связи с возможной подготовкой кибератаки на компанию Tesla, в пятницу, 4 сентября, федеральное большое жюри штата Невада предъявило официальное обвинение.

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Как сообщается на сайте Минюста США, прокуратура считает, что "27-летний гражданин РФ Егор Крючков попытался нанять сотрудника расположенной в Неваде компании с целью внедрить вредоносную программу в ее компьютерную сеть, добыть из нее данные, а затем шантажировать компанию угрозой обнародования этих данных".

Ранее калифорнийская мультимедийная компания Teslarati, специализирующаяся на освещении Tesla, Space X и других проектов Илона Маска, сообщала, что Егор Крючков и его сообщники предлагали русскоязычному сотруднику принадлежащего компании Tesla предприятия Gigafactory (завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. - Ред.) в Неваде за пособничество 1 млн долларов наличными или биткоинами. Однако тот отказался помогать им и вместо этого начал сотрудничать с ФБР.

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск в конце августа написал в Twitter, что речь шла о "серьезной атаке" и он "весьма признателен" сотруднику, отклонившему предложение мошенников.