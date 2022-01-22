Россиянка утонула в крещенской купели на глазах своих детей
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В Ленинградской области России 40-летняя женщина утонула в проруби на глаза у детей на Крещение. Об этом сообщает Baza.

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Россиянка утонула в необорудованной проруби на праздник Крещения в Гатчинском районе Ленинградской области.

40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж, и подводное течение унесло ее под лед. ЧП произошло на глазах ее детей. Супруг женщины бросился в воду, но найти ее не смог.

Тело погибшей до сих пор не найдено. Спасатели прекратили поисковую операцию, уточняет Ленинградская областная телекомпания.

Ранее президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи Столицы" Наталья Серая рассказала "Ленте.ру" о рекомендациях и порядке действий для тех, кто хочет окунуться в ледяную воду в крещенскую ночь. Например, не стоит входить в воду медленно. А употреблять алкоголь может быть смертельно опасно. Погружаться в ледяную воду противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, а также психическими заболеваниями. Также на купель не стоит приходить с простудой или обострением хронических заболеваний, отметила Серая.

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