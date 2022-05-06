Россиянку Софью Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам заключения

Гродненский суд приговорил к шести годам лишения свободы россиянку Софью Сапегу — девушку экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Ее обвиняли в администрировании телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались персональные данные и сведения о частной жизни госслужащих.

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Сапега обязана выплатить компенсации потерпевшими и судебную пошлину на общую сумму 175 тысяч белорусских рублей (это более 50 тыс. долларов) прежде, чем сможет просить о помиловании.

Дело Софьи Сапеги слушалось с 28 марта в закрытом режиме, поэтому суд огласил только резолютивную часть приговора. После оглашения россиянку взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

По данным Следственного комитета и прокуратуры Беларуси, Сапегу осудили по семи статьям УК. Самая тяжкая — разжигание социальной розни, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, ей вменили организацию преступлений в отношении судей, силовиков и журналистов плюс сбор и распространение персональных данных (в том числе прокуроров и госслужащих) с причинением существенного вреда. Обвинение на момент передачи дела в суд насчитало 238 потерпевших.

Как утверждала прокуратура, преступления совершались через дискредитирующие власть и силовиков телеграм-каналы, которые Сапега якобы администрировала за деньги. Полученные "преступным путем" доходы она ранее вернула в казну Беларуси.

Поскольку Сапега вину признала и выполнила условия сделки со следствием, наказание составило половину от максимально возможного 12-летнего срока.

При этом интрига процесса оставалась в том, сколько исков о компенсации морального вреда и на какую сумму признает суд. Потерпевшие должны были доказать наличие нравственных страданий и обосновать заявленные суммы исков, сказал Би-би-си адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский.

Могут ли Сапегу помиловать или отправить в Россию?

По словам источника Би-би-си, обжаловать приговор Софья Сапега, скорее всего, не будет и попросит Александра Лукашенко о помиловании.

Но до этого она должна погасить всю сумму причиненного потерпевшим ущерба.

Если Лукашенко не помилует Софью Сапегу, она попросит отправить ее в Россию для отбывания наказания, говорит источник Би-би-си. В последнем случае ее может помиловать Владимир Путин, cказал Би-би-си адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.

Если Сапега окажется в юрисдикции России, перед этапированием в российскую колонию ей должны пересчитать срок в соответствии с российским УК. И он может оказаться меньше — если в России статьи, по которым осуждена Сапега, предусматривают более мягкое наказание или вообще отсутствуют. Еще один вариант — она может выйти по УДО, объяснил Гашинский, отметив, что будет защищать ее в России.

Как расследовали дело Сапеги

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту после принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В Афинах пара проводила отпуск, а в Вильнюсе оба работали с командой Светланы Тихановской.

Авиакомпания Ryanair заявила, что получила указание посадить самолет в Минске от белорусских диспетчеров, которые сообщили о потенциальной угрозе на борту. Власти Беларуси же утверждают, что пилоты самостоятельно приняли решение о посадке.

25 мая гостелевидение Беларуси распространило видео с признанием Сапеги в том, что она была редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" — там публиковали личные данные силовиков, судей, чиновников и журналистов государственных СМИ. Такие признания на камеру, записанные силовиками, — популярный жанр в Беларуси: с 2020 года власти опубликовали сотни роликов с признаниями участников оппозиционных митингов и администраторов телеграм-каналов.

После задержания Софью Сапегу сначала отправили в печально известный изолятор на улице Окрестина в Минске, а потом перевели в СИЗО КГБ.

В июне Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Белорусская оппозиция связывала смягчение меры пресечения с желанием белорусских властей избежать еще более жестких европейских санкций. Следственный комитет Беларуси заявил, что мера пресечения была изменена после ходатайства обвиняемых о сотрудничестве со следствием.

Какое-то время Сапега и Протасевич жили под домашним арестом в одном доме в Минске — их постоянно сопровождали силовики. Затем Софью перевели отбывать домашний арест в город Лида в Гродненской области, где она жила в квартире своих родителей — им пришлось переселиться на дачу. Мать Софьи говорила Би-би-си, что ей не дают общаться и видеться с дочерью.

Изначально Сапега проходила подозреваемой по массовым "протестным" делам по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и части 1 статьи 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков). Тогда ей грозило до 15 лет тюрьмы.

Сапега заключила досудебное соглашение, согласно которому обязалась давать показания, изобличать других участников "преступной деятельности" и возместить сумму необоснованного обогащения, которое она якобы получила за администрирование канала.

В декабре прошлого года стало известно, что Сапега написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, но ей было отказано.

Что происходило с защитой в деле Сапеги

Адвокат Надежда Чигринец, защищавшая в суде Сапегу, ее дело не комментирует.

В феврале 2022 года, после передачи дела Сапеги в суд, но до его начала, другого защитника девушки — Александра Филановича лишили адвокатского статуса. Во время аттестации его признали недостаточно квалифицированным и исключили из коллегии адвокатов.

Еще раньше адвокатской лицензии в Беларуси лишили Антона Гашинского, который комментировал дело Сапеги как адвокат ее семьи. После этого он получил адвокатский статус в России.

По словам источников Би-би-си в юридическом сообществе, в Беларуси каждый месяц несколько адвокатов лишаются статуса или лицензии.

Что происходит с делом Протасевича

На какой стадии сейчас находится расследование дела Романа Протасевича — неизвестно. Защита Протасевича находится под подпиской о неразглашении и его дело не комментирует.

Протасевича обвинили по трем статьям УК Беларуси еще в ноябре 2020 года. Это организация массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигание социальной розни. КГБ Беларуси также включил Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. За терроризм в Беларуси грозит смертная казнь, но официально это обвинение против журналиста не выдвинуто.

В феврале этого года Протасевич рассказывал, что ему смягчили условия содержания под домашним арестом — например, разрешили ходить на работу.