Россию покинуло более 260 тысяч мужчин, ходят слухи о закрытии границ

ФСБ сообщила, что после объявлении "частичной" мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин, пишет "Новая газета. Европа".

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Источник издания в Администрации президента сообщает, что в последней справке ФСБ, которая 25 сентября "гуляла по кабинетам" значится цифра в 261 тысячу мужчин, уехавших из России со среды по вечер субботы. Источник "Новой газеты. Европа" в АП сомневается в подлинности данных ФСБ, так как до этого пограничная служба ФСБ "не работала так быстро". По его словам, весной больше старались исходить из данных, полученных от сотовых операторов, которые приходят позднее.

"Атмосфера в АП такая, что силовики и Минобороны смогут убедить Путина закрыть выезд, пока не поздно", — рассказал источник. Еще один собеседник "Новой газеты. Европа" в АП утверждает, что пока не видел проекта указа главы государства о закрытии границ, а сам Путин, как сообщается, поехал на неделю отдыхать на Валдае.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти России собираются закрыть границы для мужчин призывного возраста после окончания референдумов по присоединению самопровозглашенных "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей. Референдумы должны завершиться 27 сентября.

Однако ситуация может измениться, "если будет массовый отток". По утверждению собеседников "Медузы", ситуация зависит от оценки "силового блока" (то есть Минобороны РФ, спецслужб и правоохранительных органов), а также самого Владимира Путина, который уверен, что "референдумы" и мобилизацию следует провести как можно быстрее.

Вечером 25 сентября также стало известно, что некоторым гражданам, которые попадают под критерии "частичной" мобилизации и пытаются уехать из России, начали выдавать на границах уведомления, согласно которым им запрещен выезд на основании решения военного комиссариата. Сообщается уже как минимум о пяти таких случаях.