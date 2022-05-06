Россию в 2022 году покинули уже почти 4 миллиона человек

За первый квартал 2022 года Россию покинули 3,8 млн человек. Об этом сообщает интернет-портал molnet.ru со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности РФ.

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Большинство россиян выехали в Турцию (364 тысячи человек), Египет (352 тысяч) и Казахстан (205 тысяч). Еще около 134 тысяч человек убыли в Армению. Кроме того, 92 тысячи россиян уехали в Доминиканскую республику, 61 тысяча — в Германию, 48 тысяч — в Литву и 38 тысяч — в Грузию. С 2000 по 2020 годы из России уехали в общей сложности от 4 до 5 миллионов человек.