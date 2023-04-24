Рост оборонных расходов отмечается по всему миру, и дело не только в войне России против Украины

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), после начала войны в Украине расходы на оборону во всем мире стремительно выросли и достигли в прошлом году рекордных 2,24 трлн долларов. Для Европы этот рост оказался самым ощутимым за последние 30 лет.

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Пальма первенства по военным расходам по-прежнему остается за США, Китаем и Россией: на их долю приходится 56% всех мировых трат на вооружения.

Однако страны Центральной и Западной Европы, потратившие на оборону в прошлом году 345 млрд долларов, по затратам не только вернулись к уровню холодной войны, когда противостояние с СССР было особо напряженным, но и превзошли в реальных показателях уровень 1989-го — последнего года холодной войны. Этому безусловно поспособствовало долго откладывавшееся многими странами-членами НАТО решение начать выполнять взятые на себя обязательства по выделению не менее 2% ВВП на оборону.

В то время как одни страны уже увеличили свои оборонные расходы, другие лишь собираются поэтапно проделать это в ближайшее десятилетие. При этом все наблюдают за ходом российской войны против Украины в готовности пересмотреть свои бюджеты.

Сильнее всех (в процентном отношении) повысили свои оборонные расходы непосредственные соседи воюющих стран: Финляндия (рост бюджета на 36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%).

Но, пожалуй, самые заметные перемены происходят с Германией, которая решительно рвет со своим "демилитаризованным" прошлым.

С тех пор, как Олаф Шольц в 2022 году объявил о поворотном моменте, страна запустила крупнейшую со времен Второй мировой войны программу перевооружения. В прошлом году по размерам военного бюджета Германия стояла уже на седьмом месте в мире, и останавливаться она явно не намерена. Созданный ею в 2022 году внебюджетный фонд в размере 105 млрд долларов уже в этом году начал использоваться для повышения боеспособности бундесвера.

Лидером по военным расходам в Европе остается Великобритания, которая в прошлом году потратила на военные нужды 68,5 млрд долларов, из которых около 2,5 млрд пошли на помощь Украине.

Украина в связи с необходимостью отражения российской военной агрессии вынуждена была увеличить свой оборонный бюджет сразу на 640%, главным образом за счет финансовых вливаний ее союзников по всему миру, и неожиданно заняла 11 строчку в мировом рейтинге расходов на военные нужды. Ее оборонный бюджет составляет теперь рекордные 34% от ВВП — гигантская для любой экономики цифра.

Первое место в рейтинге с большим отрывом удерживают Соединенные Штаты. В 2022 году бюджет Пентагона составил астрономическую сумму в $877 млрд, это 39% всех мировых оборонных расходов. При этом сами американцы говорят, что главной причиной увеличения их оборонного бюджета является Китай.

В прошлом году китайцы потратили на оборону "всего" $292 млрд, заметно отставая от Америки. Несмотря на это, политики и военные в США опасаются, что Пекин быстро наверстывает упущенное и сокращает отставание в военной сфере. Учитывая амбиции КНР в Тихоокеанском регионе, это не может не тревожить Вашингтон.

Россия свои истинные расходы на военные нужды скрывает, однако по оценкам SIPRI она занимает по этому показателю третье место в мире. По данным экспертов, бюджет российского оборонного ведомства в 2022 году вырос на 9,2% и достиг примерно $86,4 млрд, что составляет 4,1% от ВВП страны .

За Россией следует Индия, выделившая в прошлом году на оборону $81,4 миллиарда. Война в Европе индийцев практически не касается, у них есть куда более насущные проблемы в виде соседей — Китая и Пакистана, в отношениях с которыми сохраняется напряженность. Об этом можно судить хотя бы по тому, что почти четверть (23%) военного бюджета Индии была пущена на модернизацию военной инфраструктуры и вооружений войск, охраняющих спорную границу с Китаем.

В десятку военных тяжеловесов, помимо вышеперечисленных стран, входят Франция, Южная Корея и Япония, а также Саудовская Аравия, которая в 2022 году потратила на оборону 75 млрд долларов, на 16% больше, чем годом ранее. Это объясняется стремлением Эр-Рияда закрепить лидирующее положение в коалиции стран, с 2015 года принимающих участие в интервенции в Йемене, где идет затяжная гражданская война.

Как отмечается в докладе SIPRI, глобальное увеличение оборонных расходов наглядно свидетельствует о том, в каком опасном мире мы живем. Страны наращивают свою военную мощь в ответ на ухудшающуюся ситуацию, которая с их точки зрения не улучшится в обозримом будущем, и поэтому нужно готовиться к любым вызовам.

Впрочем, даже на столь мрачном небосклоне аналитики SIPRI сумели разглядеть луч надежды: военные расходы африканских стран в 2022 году впервые с 2018 года понизились и составили $39,4 млрд, на 5,3% меньше, чем в 2021 году.