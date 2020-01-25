Ротшильды подали к Вене один из крупнейших исков из-за отнятого нацистами имущества

Наследники австрийских Ротшильдов потребовали у властей Вены вернуть им здания, перешедшие под контроль Германии в 1938 году. Это один из крупнейших исков о реституции, когда-либо поданных потомками жертв нацизма, пишет портал Forbes.ru.

Наследники австрийской ветви династии Ротшильдов обвинили власти Вены в "увековечивании" нацистских законов и разграблении созданного семьей благотворительного фонда на €110 млн, сообщает Financial Times. Газета отмечает, что поданный Ротшильдами иск — одно из крупнейших требований о реституции, когда-либо поданных потомками жертв нацизма.

Фонд в 1905 году создал барон Альберт фон Ротшильд в память о своем брате Натаниэле, выступавшем за развитие психиатрического лечения. В 1938 году после аншлюса Австрии Германией нацисты захватили контроль над фондом и передали часть активов венским властям. Работа фонда была восстановлена в 1956 году, но наследникам семьи об этом не сообщили — власти посчитали, что с ними будет слишком сложно связаться.

Теперь Ротшильды обвиняют муниципальные власти Вены в сговоре и покупке у фонда ценного имущества по крайне заниженным ценам. Речь идет, например, о ставшем одной из первых в мире психиатрических лечебниц дворце в стиле барокко и других зданиях. Город "превратил себя в единственного наследника и по сути хитростью сделал то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы", сообщили FT наследники династии. Они подчеркнули, что намерены вернуть контроль над фондом и пожизненно передать его активы народу Австрии.

Суд на все требования Ротшильдов ответит отказом, заявил представляющий интересы венский властей адвокат Ганс Джаролим. Он отметил, что десятки лет назад в отношении имущества были заключены соглашения, подразумевающие "глубочайшее уважение к первоначальным намерениям фонда".