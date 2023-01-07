"Рождественское перемирие" в Украине не состоялось
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российские войска не прекращали атаки на украинские территории 6 января, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным "рождественское перемирие", заявил в ночь на субботу глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции — так они и остаются, — сказал он. — Думаю, завтра [в субботу] Генштаб озвучит количество обстрелов и штурмов, которые произошли".

Ранее Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня по всей линии на 36 часов по случаю православного Рождества.

Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием.

Кроме того, украинская сторона убеждена, что российским войскам просто нужна оперативная пауза в боевых действиях, и Кремль решил таким образом ее обеспечить.

Американский Институт изучения войны (ISW) назвал действия России информационной операцией, призванной нанести ущерб репутации Украины.

Срок "рождественского перемирия" истекает сегодня в полночь.

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