РСЛ примет участие во внеочередных выборах в Риге: кандидатами в мэры могут стать Бузаев, Плинер, Митрофанов
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Русский союз Латвии (РСЛ) примет участие в ожидаемых внеочередных выборах в Рижскую думу, сообщил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

Официального решения об участии в выборах партия еще не приняла, однако это планируется сделать в ближайшее время. Пока также не принято решения о том, кто может стать лидером списка, однако известно, что за это место могли бы побороться сам Митрофанов, Яков Плинер и Владимир Бузаев.

По словам Митрофанова, в список войдут как опытные политики, так и новые члены партии.

Политик убежден, что, если бы выборы состоялись сегодня, РСЛ смог бы обеспечить свое представительство в самоуправлении. В то же время Митрофанов подчеркнул, что невозможность получения надлежащего госфинансирования, скорее всего, негативно скажется на предвыборной кампании.

"Мы поставлены в крайне неравное положение по отношению к другим партиям, — подчеркнул Митрофанов.

По его мнению, партия "Согласие" по итогам предстоящих выборов окажется в оппозиции, потому что ее избиратели разочарованы. По словам Митрофанова, это может также негативно сказаться на явке избирателей.

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LETA

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LETA

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Русский союз Латвии "Согласие" Владимир Бузаев Мирослав Митрофанов Яков Плинер
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