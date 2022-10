RT остановила сотрудничество с Антоном Красовским. Телеведущий призывал "топить украинских детей"

Резонансный скандал вызвал призыв Антона Красовского убивать украинских детей, "ставших жертвами пропаганды". Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудничество с журналистом остановлено.

Российская государственная телекомпания RT "остановила сотрудничество" с телеведущим Антоном Красовским через трое суток после того, как тот в эфире призвал "топить" и "сжигать" украинских детей. Об этом сообщила в ночь на понедельник, 24 октября, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", — написала Симоньян. Ни она, ни другие сотрудники компании не могут позволить, "чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", пояснила главред RT.

Сам Красовский, комментируя свои слова об украинских детях, сказал, что ему "по-настоящему неловко" и что он "не увидел границы". "Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться", — пояснил журналист. Он попросил прощения у всех, "кто обалдел" от его слов. "Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", — написал он в своем Telegram-канале.

Вечером 20 октября на телеканале RT в эфир вышла программа "Антонимы", где Красовский беседовал с писателем Сергеем Лукьяненко. В ходе разговора Красовский предложил убивать украинских детей, ставших жертвами пропаганды.

"Вот прям топить этих детей, топить, — заявил он. — Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал "москали оккупировали" и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением". Лукьяненко ответил, что на Руси традиционно использовали розги, на что Красовский заявил, что детей также можно сжигать: "У них там каждая изба называется "смерекова хата". И вот прям в эту "смерекову хату" забивать и жечь".

На фоне скандала, вызванного словами Красовского, RT удалила запись эфира, но в сети остались доступны выдержки из программы.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v