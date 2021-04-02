Руководство покровской исправительной колонии сообщило об отказе Навального от предложенного лечения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Руководство покровской исправительной колонии №2 сообщило члену Общественной палаты России Марии Бутиной, что находящегося в ИК Алексея Навального не раз осматривали врачи и вывозили на осмотр в областную больницу, но от предложенного лечения он отказался.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В телеграм-канале Навального сообщение о том, что его в колонии посетила Бутина, появилось 1 апреля.

"Я пообщалась с руководством колонии. Мне сказали, что Навальный неоднократно отказывался от предложенного лечения. Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ", - сказала Бутина после визита.

Она добавила, что, в соответствии с законом, "личных врачей ему в колонию никто не пропустит".

Она узнала, что Навальный отказался от приема "Диклофенака", поскольку посчитал, что от него поднимется давление. На вопрос, что будет с Навальным, если он продолжит голодовку, собеседница "Интерфакса" не исключила, что его могут начать кормить принудительно.

Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, с середины марта находится в ИК-2. 24 марта его адвокаты впервые сообщили, что он стал жаловаться на ухудшение состояния здоровья, у него болит спина и ноги стали терять чувствительность. Затем поступили сообщения, что ему стало хуже и он просил "Диклофенак". 31 марта стало известно, что Навальный объявил голодовку в знак протеста, что к нему не пускают названных им врачей.

Посещавшие политика члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может. Позднее он сообщил, что у него стала терять чувствительность и вторая нога.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

17

Source

Интерфакс

Tags

Алексей Навальный
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€