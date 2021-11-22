Румен Радев переизбран президентом Болгарии

Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства. Согласно предварительным данным ЦИК во втором туре, прошедшем в воскресенье, 21 ноября, Радев получил около 68% голосов избирателей. В центре его политики остается борьба с коррупцией в беднейшей стране Европейского Союза.

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Болгары отдали свои голоса "за перемены, разрыв с коррупцией, грабежами и беззаконием, за изгнание мафии из власти", заявил Радев вечером 21 ноября. По его словам, Болгария "выходит из тупика".

Оппонент Радева Анастас Герджиков, которого поддерживала консервативная партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") экс-премьера Бойко Борисова, набрал 32 процентов голосов и признал свое поражение. В то же время он заявил, что "весь государственный аппарат" поддержал Радева.

Победители парламентских выборов надеялись на переизбрание Радева

С точки зрения наблюдателей, переизбрание Радева может означать наступление фазы стабильности в Болгарии — в особенности после неожиданной победы на парламентских выборах 14 ноября недавно созданной антикоррупционной коалиции "Мы продолжаем перемены". "Все развитие Болгарии полностью зависит от итогов президентских выборов", — заявил 21 ноября ее соучредитель Кирил Петков, который является вероятным претендентом на пост главы правительства.

Во время правления консервативного премьер-министра Борисова Радев был его ярым противником. Румен Радев считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров.