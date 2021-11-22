Румен Радев переизбран президентом Болгарии
Foto: AP/Scanpix

Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства. Согласно предварительным данным ЦИК во втором туре, прошедшем в воскресенье, 21 ноября, Радев получил около 68% голосов избирателей. В центре его политики остается борьба с коррупцией в беднейшей стране Европейского Союза.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Болгары отдали свои голоса "за перемены, разрыв с коррупцией, грабежами и беззаконием, за изгнание мафии из власти", заявил Радев вечером 21 ноября. По его словам, Болгария "выходит из тупика".

Оппонент Радева Анастас Герджиков, которого поддерживала консервативная партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") экс-премьера Бойко Борисова, набрал 32 процентов голосов и признал свое поражение. В то же время он заявил, что "весь государственный аппарат" поддержал Радева.

Победители парламентских выборов надеялись на переизбрание Радева

С точки зрения наблюдателей, переизбрание Радева может означать наступление фазы стабильности в Болгарии — в особенности после неожиданной победы на парламентских выборах 14 ноября недавно созданной антикоррупционной коалиции "Мы продолжаем перемены". "Все развитие Болгарии полностью зависит от итогов президентских выборов", — заявил 21 ноября ее соучредитель Кирил Петков, который является вероятным претендентом на пост главы правительства.

Во время правления консервативного премьер-министра Борисова Радев был его ярым противником. Румен Радев считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Болгария
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость