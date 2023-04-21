Румыния не будет вводить запрет на импорт зерна из Украины

В отличие от других восточноевропейских государств ЕС Румыния не будет вводить запрет на импорт зерна и других продуктов питания из Украины. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, передает агентство Mediafax.

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Дая указал, что в Бухаресте опасаются ухудшения ситуации из-за того, что несколько других стран Восточной Европы временно закрыли свои границы для импорта украинских зерновых. На такой шаг пошли Польша, Венгрия, Словакия и Болгария, объяснив это тем, что их собственные внутренние рынки страдают из-за дешевой украинской продукции, для которой с июня 2022 года были отменены антидемпинговые пошлины.

Братислава обосновала свои меры также и тем, что в некоторых образцах украинского зерна содержание пестицидов превышает стандарты Евросоюза. По словам румынского министра сельского хозяйства, Бухарест серьезно отнесся к результатам анализов из Словакии. По этой причине румынская таможня теперь будет брать пробы транзитных грузов из Украины, опечатывать транспортные средства и отслеживать их маршрут с помощью электронного сбора данных, сообщил Петре Дая, отметив, что его украинский коллега Николай Сольский с пониманием отнесся к подобным мерам.

Чтобы нивелировать для румынских фермеров потери, вызванными импортом дешевого украинского зерна, накануне, 20 июня, правительство в Бухаресте приняло решение увеличить компенсационные выплаты.

Значение транзитных маршрутов для экспорта украинского зерна через Восточную Европу существенно возросло за последний год, поскольку из-за российской блокады прежние перевозки судами по Черному морю могут использоваться лишь ограниченно.