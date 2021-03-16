"Русская рулетка" или триумф российской дипломатии? Нужна ли ЕС вакцина "Спутник"

Несмотря на публичный отказ Евросоюза от закупки российской вакцины "Спутник V", европейский регулятор EMA и власти стран-членов ЕС ведут по этому поводу закулисные переговоры с Москвой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

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О том, что российскую вакцину "запросили в Евросоюзе", сообщают и российские государственные СМИ — со ссылкой на главу Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрика Дамса.

В понедельник Дамс якобы сделал соответствующее заявление на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет. Более того, в понедельник представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер вновь заявил, что никаких переговоров о закупке российской вакцины ЕС не ведет.

"В любой момент Еврокомиссия и страны ЕС могут принять совместное решение расширить список применяемых вакцин. Однако в настоящее время, как я уже говорил неделю назад, представители Евросоюза не ведут никаких переговоров с производителями российской вакцины", — сказал Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос журналиста Daily Mail.

Так есть ли в Евросоюзе интерес к "Спутнику"?

Строго говоря, заявление еврокомиссара не противоречит сообщениям Рейтер напрямую. Если верить источникам агентства, правительства европейских стран лишь "рассматривают возможность начать переговоры" с производителями "Спутника", после того как к ним поступил соответствующий запрос от четырех государств-членов ЕС: Венгрии, Италии, Словакии и Чехии.

При этом Венгрия и Словакия уже закупили российскую вакцину, несмотря на то, что официально европейский регулятор не только не одобрил ее использование, но и призвал не торопиться с сертификацией "Спутника".

Более того, когда на прошлой неделе стало известно, что Италия договорилась о производстве российской вакцины на фармацевтическом заводе ReiThera под Римом, глава EMA Криста Виртумер-Хохе выступила категорически против этого решения. Возможность досрочной сертификации "Спутника" в Европе она назвала "игрой в русскую рулетку со здоровьем людей".

В ответ Кремль назвал "досадное" заявление главы EMA некорректным, а производители российской вакцины потребовали от нее официальных извинений.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021

В понедельник глава финансировавшего разработку вакцины Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что "Спутник" хотят производить не только в Италии, но и в других европейских странах. По его словам, соглашения о производстве российской вакцины уже достигнуты "с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии".

Кроме того, добавил Дмитриев, "ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС", как только российская вакцина получит одобрение EMA.

Пока что на территории Евросоюза официально одобрено использование четырех вакцин: Comirnaty (она же Pfizer/BioNTech), AstraZeneca, Moderna и Janssen.

"Если европейский арсенал вакцин пополнится "Спутником V", это станет настоящим триумфом для российской дипломатии, — отмечает Reuters. — Последние несколько лет торговые связи между Россией и ЕС были подорваны санкциями, введенными в связи с аннексией Крыма и вмешательством Москвы на востоке Украины".

"Это также грозит разделением блока на страны, которые категорически против любых уступок в сторону Москвы, и тех, кто хочет показать, что сотрудничество Брюсселя с Кремлем вполне возможно", — заключает агентство.

"Информации нет даже у нас, врачей!"

В отличие от вышедшей из Евросоюза Великобритании, где вакцинация стремительно набирает обороты, в континентальной Европе этот процесс еще идет крайне медленно. На этом фоне в адрес Брюсселя звучит все более жесткая критика — в том числе и из Москвы.

В понедельник, встречаясь с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом, спикер Госдумы России Вячеслав Володин пожаловался на то, что "есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок".

В ответ на это Дамс заявил, что EMA "уже рассматривает возможность" поставок российской вакцины в ЕС, поскольку ее "запросили в Европейском Союзе".

Новость об этом со ссылкой на пресс-службу Госдумы перепечатали в понедельник многие российские СМИ, хотя это, прямо скажем, не то чтобы новость: заявку россиян европейский регулятор начал рассматривать еще 4 марта.

При этом, как сообщает агентство Франс пресс, Чехия и Словакия вот уже несколько недель показывают самые высокие показатели смертности от Covid-19 на душу населения в мире. Больницы Парижа и пригородов французской столицы вот-вот перестанут справляться с наплывом коронавирусных пациентов. В очередной раз карантинные меры ужесточают в Италии, а жителей Германии предупреждают о скором начале "третьей волны".

Однако, несмотря на это, далеко не все эксперты уверены в том, что российская вакцина могла бы исправить ситуацию.

"Вакцинацию можно проводить только тем людям, которые предварительно получили полную информацию о препарате. Но как им что-то рассказывать, если нужной информации нет даже у нас, у врачей?" — цитирует Lancet главу профсоюза медицинских работников Словакии Петера Висолайского.

"Если бы ко мне пришел пациент и спросил совета по поводу "Спутника", я бы ответил, что не могу порекомендовать [российскую вакцину], потому что она не прошла необходимый процесс утверждения, — резюмирует Висолайский. — Возможно, это хорошая и эффективная вакцина, но она не зарегистрирована — а значит, у нас нет о ней данных".