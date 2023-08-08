"Русский оккупант — хорошее удобрение": в Таллине осквернили советский мемориал

Неизвестные нанесли надписи "Русский оккупант — хорошее удобрение" и "Слава Украине" на мемориал в таллинском районе Маарьямаэ, сообщает Delfi.ee.

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На месте работает полиция, обстоятельства случившегося выясняются.

Представитель Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер уточнила, что ведомство начало расследование об осквернении памяти умершего. Соответствующая статья Уголовного кодекса Эстонии предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.

В Департаменте полиции и погранохраны также попросили жителей и гостей эстонской столицы оперативно сообщать о подобных инцидентах по горячей линии. "Так мы сможем быстрее отреагировать и принять меры", — отметили в ведомстве.

По подсчетам журналистов, это уже десятый случай осквернения мемориалов в Эстонии с начала года. В 2022 году полиция зарегистрировала 32 инцидента.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ включает в себя, в том числе, военное кладбище, где похоронены советские и немецкие военные, погибшие в ходе Второй мировой войны.