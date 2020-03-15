РЖД приостанавливает сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией с 17 марта из-за коронавируса

"Российские железные дороги" с 17 марта приостановят железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией в связи с коронавирусной инфекцией.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

На какой срок приостанавливается движение поездов, в официальном сообщении не сказано.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится в официальном заявлении РЖД.

Будут затронуты такие направления, как Москва-Кишинев, Москва-Киев, Москва-Одесса, Москва-Николаев, Санкт-Петербург-Киев и многие другие.

По сообщению РЖД, возврат денег за билеты "будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета", а за электронные билеты - на сайтах, где они были приобретены.

Прямых авиарейсов между Россией и Украиной нет с 2015 года.

Также в воскресенье Белорусская железная дорога объявила о временном прекращении движения поездов на Украину.

Как сообщает пресс-центр "Чыгунки", "в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом Covid-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов", - отметили в БЖД.

Украина 13 марта объявила о запрете на въезд в страну для иностранных граждан (с несколькими узко очерченными исключениями, такими как дипломаты) на две недели.