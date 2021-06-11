С 1 июля смягчаются требования к однодневным туристическим поездкам в Эстонию

В Эстонии с пятницы, 11 июня, вступают в силу смягчения общих для ряда областей ограничений, в том числе отменяются все ограничения на часы работы. Также вновь разрешены круизы между Таллином и Стокгольмом, а с 1 июля будут смягчены требования к однодневным туристическим поездкам в Эстонию, сообщила BNS пресс-служба правительства.

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Благодаря улучшению эпидемиологической обстановки с пятницы в Эстонии вступает в силу изначально запланированное на 14 июня смягчение ограничений для мероприятий, проходящих в помещениях и вне их, а также для других видов деятельности и обслуживания посетителей в помещениях заведений общепита.

В мероприятиях, которые проводятся в помещениях, при условии заполнения не более чем на 50% могут принимать участие до 600 человек, а на ограниченной территории вне помещения участников может быть до 1000. Если мероприятие или другой вид деятельности проходят на не ограниченной территории, то требований к числу участников не устанавливается. В музеях и выставочных комплексах территория, предназначенная для посетителей, может быть заполнена на 50%.

С 11 июня в Эстонии не применяется ограничение на часы работы для мероприятий и других видов деятельности, а также для обслуживания клиентов на месте в заведениях общепита как в помещениях, так и вне их.

С 14 июня разрешено проводить мероприятия и с большим количеством участников, если организатор гарантирует эпидемиологическую безопасность.

С пятницы вновь разрешены круизы по маршруту Таллин-Стокгольм-Таллин, но с учетом ограничений, действующих при посещении Швеции. В соответствии с ними по возвращении в Эстонию можно оказаться в изоляции в случае, если количество положительных тестов на 100 000 населения в Швеции будет превышать 150. Сейчас этот показатель составляет 227. Министерство иностранных дел обновляет этот показатель раз в неделю по пятницам.

С 1 июля будет разрешено без обязанности соблюдать изоляцию посещать Эстонию на срок до 24 часов. Это возможно в случае, если не ранее чем за 72 часа до прибытия человек сделал тест ПЦР или не ранее чем за 24 часа до прибытия сделал тест RTD на антитела, результат которого был отрицательным. Тестироваться не должны переболевшие Covid-19, вакцинированные или приравненные к вакцинированным люди. Также не должны тестироваться дети младше 12 лет. Кроме того, останутся в силе прежние правила, в соответствии с которыми тестироваться не должны люди, прибывающие из стран с низкими показателями заражения.

До 24 часов находиться в Эстонии могут, например, туристы с круизных судов, приезжие из Хельсинки и Стокгольма, а также люди, приезжающие в страну на один день самолетом, автобусом или на автомобиле.

Все ограничения смягчаются, так как риск распространения коронавируса в Эстонии снизился до среднего уровня. В последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек показывала тенденцию к снижению, снижается также число заразившихся, нагрузка на больницы, улучшаются другие критически важные для системы здравоохранения показатели.