С 1 июля в Литве вводят плату за прозрачные пластиковые пакеты в супермаркетах

В литовских супермаркетах с 1 июля перестанут быть бесплатными тонкие пластиковые пакеты, используемые при покупке, например, овощей и фруктов на развес. Как отмечает LRT, цель такого решения — сократить потребление пластика и тем самым снизить негативное влияние на окружающую среду.

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Соответствующий законопроект был одобрен литовским Сеймом в конце прошлого года. По статистике, ежегодно каждый житель Литвы при совершении покупок в супермаркете берет около 200 прозрачных пластиковых пакетов. С 1 июля жители страны смогут бесплатно воспользоваться ими только для покупки свежего мяса и мясных продуктов, а также свежей рыбы и рыбных продуктов.

Цена одного такого пакета со следующего месяца будет составлять от 1 до 5 центов, заявили журналистам LRT представители пяти крупных торговых сетей, работающих в Литве. При этом в супермаркетах подчеркнули, что окончательное решение еще не приняли.

В разных магазинах покупатели будут по-разному платить за взятые пластиковые пакеты. Например, в сети Norfa на них нанесут штрих-коды и будут продавать как обычные товары. В супермаркетах Maxima плату за использованные при совершении покупок пакеты добавит к общей сумме кассир.

В качестве альтернативы пластиковым пакетам представители торговых сетей предлагают использовать бумажные пакеты для выпечки (они останутся бесплатными для покупателей) или приносить с собой многоразовые тканевые и сетчатые мешки.