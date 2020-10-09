С 12 октября без ограничений в Эстонию можно будет въехать из девяти стран Европы, в том числе Латвии

Со следующей недели без двухнедельной самоизоляции или обязательного тестирования (для взрослых), согласно смягченным требованиям, в Эстонию можно будет приезжать из девяти стран Европы — Кипра, Норвегии, Лихтенштейна, Германии, Греции, Болгарии, Ватикана, Латвии и Финляндии. В определенных случаях не нужна самоизоляция прибывающим из Литвы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правительство Эстонии приняло в пятницу решение существенно смягчить требования к самоизоляции, действующие при въезде в Эстонию.

При кумулятивной заболеваемости "Covid-19" в стране отправления меньше 25 случаев на 100 000 жителей требование в любом случае применяться не будет, а при показателе от 25 до 50 в самоизоляции надо будет остаться лишь в том случае, если уровень заболеваемости в стране отправления в 1,1 раза превышает эстонский показатель. Новые правила вступят в силу 12 октября.

Согласно решению правительства Эстонии от 25 октября, приезжающие из Литвы не должны соблюдать самоизоляцию, если они приезжают сюда на работу, учебу, для получения услуг здравоохранения, в связи с семейными событиями или с целью транзита и у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными.

Из-за пределов ЕС въезд в Эстонию, в том числе с целью туризма, разрешен для жителей Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии, Грузии, Канады и Туниса. Ограничения на передвижение применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом можно заменить обязательную самоизоляцию тестом на "Covid-19", который нужно в таком случае сдать дважды в течение недели.