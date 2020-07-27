С 27 июля требование самоизоляции при въезде в Эстонию действует для жителей 11 стран Европы

С понедельника при въезде в Эстонию в двухнедельной самоизоляции должны оставаться прибывающие из Андорры, Бельгии, Болгарии, Испании, Люксембурга, Монако, Португалии, Румынии, Хорватии, Чехии и Швеции.

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Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Исландии, Франции, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Австрии, Швейцарии, Венгрии, Финляндии, Мальты и Ватикана, пишет RusERR:

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

По сравнению с прошлой неделей, число европейских стран, для туристов из которых применяется требование самоизоляции, увеличилось с десяти до одиннадцати. В список добавились Бельгия, Монако и Чехия, а для прибывающих из Сан-Марино и Исландии требование самоизоляции отменено.