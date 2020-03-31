В ближайшее время всем москвичам для выхода из дома потребуется QR-код, с помощью которого контролирующие и правоохранительные органы будут проверять правомочность выхода граждан из дома. Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций.

Как пишет "Коммерсант", чтобы не считаться нарушителями и не получить штрафы, москвичи должны зарегистрироваться на сайте мэрии с указанием адреса своего проживания, номера телефона и фотографии, после чего им и будут предоставлены уникальные QR-коды. Эти коды будут необходимы для каждого выхода из дома, будь то срочный выход по базовым потребностям в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.

QR-код можно распечатать или сохранить в смартфоне. Для каждого выхода из дома потребуется предъявлять новый код. Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели "заданных групп удостоверений" в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета Федерации. Все остальные должны показывать по требованию силовиков выданный им код на смартфоне или распечатку с ним.

Для получения кодов, позволяющих доехать до офиса, сайтом мэрии должен воспользоваться и работодатель — подать список работников с фотографиями и паспортными данными (подписав такую заявку цифровой подписью). После проверки информации в столичном Департаменте информационных технологий, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу. В случае перемещения до офиса на личном автомобиле сотруднику надлежит также заранее ввести на сайте столичной мэрии его номер. В документе оговаривается, что для врачей и сотрудников департамента здравоохранения Москвы такие коды будут предоставляться автоматически.

Контролировать перемещения москвичей власти намерены несколькими способами:

полиция будет проверять QR-коды у лиц, которые куда-либо перемещаются пешком, на машине или в общественном транспорте;

банки будут предоставлять сведения о транзакциях вне района проживания гражданина;

местоположение больных на домашнем размещении будет контролироваться мобильным приложением "Социальный мониторинг";

сотовые операторы будут предоставлять данные о передвижении граждан;

информацию о гражданах будут собирать с помощью камер, подключенных к системе распознавания лиц.

До 3 апреля к нарушителям самоизоляции не должны применяться никакие меры ответственности. Полиция должна проводить с ними разъяснительные беседы и, при необходимости, доставляет домой. А после введения QR-кода граждан начнут штрафовать за его отсутствие, за несанкционированные прогулки и покупки вдали от места проживания.