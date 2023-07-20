С начала войны Литва аннулировала 2 905 видов на жительство россиян и белорусов
Foto: DELFI.lt

За последние полтора года, с начала войны в Украине и до 14 июля этого года, было аннулировано 2 905 видов на жительство россиян и белорусов в Литве, пишет Delfi.lt со ссылкой на портал 15min и Департамент миграции.

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За тот же период в Литве также было аннулировано 160 разрешений на постоянное проживание для граждан России и Беларуси.

Как сообщили порталу 15min в Департаменте миграции, временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.

Всего с начала войны в Украине до 14 июля этого года по поводу временного вида на жительство в Литве обратились 55 938 граждан России и Беларуси. За тот же период 38 граждан России и Беларуси обратились за получением постоянного вида на жительство.

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