С начала войны в Украине на антивоенных протестах в Москве задержали более 400 подростков

На антивоенных акциях в российской столице с 24 февраля по 31 марта задержаны 412 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова во вторник, 12 апреля, приводит агентство РБК.

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В первый день акций в отделения главного управления МВД по Москве доставили 52 подростка, были составлены 19 протоколов в связи с "неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" и 39 протоколов за "нарушение правил участия в публичном мероприятии".

По данным "ОВД-Инфо", всего с начала протестов против войны с Украиной в России задержали 15 425 человек в более чем 140 городах. Участникам акций протеста грозят многотысячные штрафы и уголовные дела.

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Ответственность предусмотрена за распространение "заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ", которую власти сочтут фейком, и "дискредитацию использования российских войск".

В отдельных случаях могут грозить штраф до пяти миллионов рублей или заключение сроком от пяти до 10 лет. Если распространение "фейков" привело к тяжким последствиям, возможно лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.



Рассмотрено более 300 административных дел



Публичными действиями и призывами, направленными на "дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", могут считаться антивоенные акции протеста и лозунги — к примеру, "Нет войне". За участие в антивоенном митинге может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Повторные протесты могут привести к штрафу до 300 тысяч рублей или сроку лишения свободы до трех лет. В самом тяжелом случае штраф будет доходить до миллиона рублей, срок заключения — до 5 лет колонии.

С начала протестов суды в РФ рассмотрели более 300 административных дел, связанных с законодательством о "дискредитации российских вооруженных сил". Возбуждено минимум 21 уголовное дело.