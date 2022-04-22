С начала войны в Украине поженились более 30 тысяч пар

Больше 30 тысяч пар заключили брак в Украине с начала войны. Об этом сообщает издание Холод со ссылкой на публикацию министерства юстиции Украины.

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"С любовью до победы" говорится в публикации официальной Facebook страницы Министерства юстиции Украины. По данным министерства, с начала войны в Украине было зарегистрировано более 30 тысяч новых семей.

Только в Днепропетровске было зарегистрировано более 5 тысяч браков, в Одессе — 2427, в Виннице — 1927, в Полтаве — 1904 брака, а во Львове 1896 браков.

В Украине процедуру брака упростили для военных, полицейских и работников сферы здравоохранения.