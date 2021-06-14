С понедельника в Литве от коронавируса прививают детей 12-15 лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С понедельника, 14 июня, в Литве от коронавируса начинают прививать детей 12–15 лет, сказала пресс-секретарь Арунаса Дулькиса Айсте Шукшта.

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По словам Шукшты, регистрация начнется, как только министерство подтвердит это решение. Первым об этом сообщил ЛРТ.

В Литве сейчас прививают всех жителей старше 16 лет, подростков до 18 лет прививают только вакциной Pfizer и BioNTech, ею прививать будут и детей.

Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцинацию детей вакциной Comirnaty в конце мая. Детей с 12 лет уже прививают в Италии, Германии и других странах.

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