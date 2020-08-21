С пятницы в Литве действуют новые требования: на мероприятия только в масках
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С 21 августа вступает в силу новое требование - маски должны носить участники мероприятий как в помещениях, так и на улице.

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Согласно решению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, маски должны надевать посетители спортивных, культурных и других мероприятий. До сих пор если мероприятия проводились на открытом пространстве, надевать маски не было необходимости, если между участниками соблюдалась дистанция в 2 м. В четверг на пресс-конференции Верига сказал, что маски не придется надевать спортсменам и исполнителям.

Кроме того, в постановлении сказано, что отныне как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах должны соблюдать расстояние не менее 1 м. За соблюдение порядка будут отвечать и организаторы, и зрители или участники.

Согласно действующим законам, за нарушение правила физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, юридическим – 1500-6000 евро.

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