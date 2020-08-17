С сегодняшнего дня приезжающие в Эстонию из 23 стран Европы должны провести в изоляции 14 дней
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Начиная с 17 августа при въезде в Эстонию обязательную самоизоляцию в течение 2 недель должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Великобритании, Словении, Германии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии. При этом путешественники из Австралии также должны соблюдать 2-недельный карантин по прибытии в Эстонию.

МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.

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