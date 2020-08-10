С сегодняшнего дня приезжающие в Литву из 5 стран должны провести в изоляции 14 дней
Foto: LETA

Жители Литвы, возвращающиеся из Польши, Нидерландов, Исландии, Кипра и Турции, с 10 августа должны провести 14 дней в изоляции.

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Из Польши и Кипра в Литву могут приезжать и иностранцы, но они также должны будут провести 14 дней в изоляции.

Из Нидерландов, Турции и Исландии иностранцы не смогут приезжать в Литву, кроме случаев, предусмотренных в постановлении правительства.

Из стран, в которых положение с коронавирусом серьезное, вычеркнули Канаду. Сейчас возвращающимся из этой страны гражданам Литвы изоляция не нужна. Из Канады также могут приезжать ее граждане и лица, проживающие там на законном основании, им не придется изолироваться в Литве.

Изоляция обязательна при возвращении из стран, в которых уровень заболевания за последние 14 дней составляет 16 человек на 100 000 жителей. Безо всяких ограничений из Литвы можно приезжать из Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии. Из других стран иностранцы не могут приезжать в Литву, за исключением предусмотренных в постановлении правительства случаев.

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