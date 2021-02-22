С сегодняшнего дня в Эстонии действуют новые ограничения
Foto: DELFI

Сегодня вступили в силу ограничения, которые правительство Эстонии приняло на прошлой неделе в целях борьбы с распространением коронавируса, пишет delfi.ee.

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Образование

Основываясь на предложении ученого совета, правительство решило, что в течение недели после окончания каникул в помещениях школ не будет проводиться занятий для учащихся, начиная с пятого класса. Это необходимо, чтобы прервать цепочку инфекционного процесса. Таким образом, с 1 по 7 марта ученики общеобразовательных школ не могут находиться или передвигаться в зданиях учебных заведений.

Запрет не распространяется на учащихся с первого по четвертый класс, а также на получение вспомогательных услуг и консультаций, необходимых с точки зрения учителя, проведение практических занятий, экзаменов и тестов и участие в олимпиадах.

Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа и спорт

По крайней мере в течение следующих двух недель не разрешены образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа и занятия спортом в группах для детей, молодежи и взрослых.

Публичные собрания и богослужения

Публичные собрания и богослужения в залах без стационарных посадочных мест разрешены, если соблюдается требование 50-процентной заполняемости помещений. В этом случае в мероприятии, проходящем в помещении, может участвовать не более 200 человек. Вне помещений в мероприятии может участвовать до 250 человек, однако между ними необходимо обеспечить дистанцию.

Сфера развлечений

Такие же правила, то есть 50-процентная заполняемость, максимальное число присутствующих не более 200 человек в помещениях и не более 250 человек вне помещений, действуют также в заведениях развлекательной сферы и во время проведения развлекательных мероприятий. Требования распространяются как на публичные, так и на все остальные места.

Сфера общественного питания

В заведениях общественного питания со следующей недели начинает действовать правило заполнять помещения не более, чем на 50%. Кроме того, правительство считает необходимым осуществлять целенаправленный контроль за соблюдением заведениями общепита установленных требований.

Бани, бассейны, водные центры

В предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах в следующие две недели можно заниматься только спортом, соблюдая действующие для сферы спорта правила.

Ограничение не распространяется на спортивную деятельность в рамках соревновательной системы спортивных союзов, в том числе на членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии и игроков высшей лиги, а также на занятия для людей с особыми потребностями.

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