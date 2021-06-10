С сегодняшнего дня в Эстонии можно оформить европейский Covid-сертификат

На портале пациента с 10 июня можно оформить общеевропейский электронный Covid-сертификат, также известный как паспорт вакцинации или зеленый сертификат.

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Соответствующее общеевропейскому стандарту решение внедряется в Эстонии с четверга и позволяет оформлять сертификат не только о вакцинации, но и об отрицательном тесте на Covid-19 и перенесенном заболевании, сообщает RusERR со ссылкой на Министерство социальных дел.

Защищенные от подделки сертификаты позволят свободнее перемещаться в пределах ЕС, когда система их взаимного признания заработает в полном объеме с 1 июля.

По данным министерства, в Эстонии от коронавируса частично или полностью вакцинированы более 500 000 человек, а более 100 000 переболели вирусом.

Ранее созданные внутригосударственные сертификаты о вакцинации, которые также оформлялись на портале пациента, тоже сохранят свое действие.