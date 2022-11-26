С субботы на восточной границе Эстонии работают и украинские пограничники

В субботу на восточной границе Эстонии приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают местным коллегам, делятся своим опытом и, при необходимости, участвуют в опрашивании пересекающих границу. Украинские пограничники прибыли к нашей восточной границе при содействии европейского агентства по охране границ Frontex, пишет Err.ee.

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Пограничники из Украины работают на погранпунктах Нарва и Лухамаа, где наблюдают за контролем на эстонской границе. При необходимости пограничники Эстонии смогут воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять путь прибывающих из Украины беженцев, а также их дальнейшее направление, и эффективнее оказывать помощь.

На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники смогут быстрее принимать решения о разрешении пересекать границу и быстрее оказывать помощь беженцам.

По словам главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, департамент искал разные способы привлечения украинских коллег к восточной границе Эстонии, и он рад, что это стало реальностью при поддержке Frontex.

"Нашим пограничникам и помогающим им чиновникам Frontex на восточной границе приходится нелегко: каждый день среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией", — отметил Беличев.

Украинские коллеги будут работать в Эстонии сначала месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки. Командировочные украинских пограничников возмещает Frontex.