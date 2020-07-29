С субботы в Литве обязательны маски в магазинах и в общественном транспорте

В среду правительство Литвы постановило ввести с субботы обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, включая торговые центры и общественный транспорт. Эта мера вводится для предотвращения распространения Covid-19.

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"Ситуация как в Литве, так и во всем мире ухудшается, количество заболеваний растет, с целью защиты нашей экономики мы посылаем сигнал о том, что мы не будем закрывать бизнес, но мы попросим и потребуем от общества носить маски", — заявил на совещании правительства министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, замещающий находящегося в отпуске министра здравоохранения.

"Мы просим общественность носить маски в закрытых помещениях, включая места торговли и предоставления услуг, в общественном транспорте", — заявил Янкявичюс.

По его словам, новый порядок вводится с субботы, чтобы бизнес и люди успели подготовиться, однако маски рекомендуется начать носить уже сейчас.

"И сейчас эта рекомендация действует, мы еще можем ее усилить и акцентировать — уже с сегодняшнего дня настоятельно рекомендуем носить маски", — сказал Янкявичюс.

Для ношения масок будут применяться два исключения — они не будут обязательными в помещениях общественного питания и на культурных и спортивных мероприятиях.

Ношение защитных масок в Литве было обязательным в определенный период во время карантина весной.