С территории "Азовстали" удалось вывезти более 100 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава фракции "Слуга народа" и руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил в своем телеграм-канале, что в результате эвакуации с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вывезти больше 100 мирных жителей, сообщает bbc.

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"Сегодня благодаря усилиями офиса президента Украины при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста вместе с вице-премьером Ириной Верещук нам удалось успешно выполнить самую сложную операцию с начала войны. Две недели назад казалось, что это невозможно, и всего неделю назад – что это очень маловероятно, - отметил Арахамия.

Теперь же я могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей с территории "Азовстали" была успешной. Более 100 украинцев, в том числе дети, женщины и пожилые люди, наконец-то находятся в безопасности. Впереди еще много работы, нужно спасти еще многих людей. Но Украина еще раз доказала, что она не оставляет своих в беде. Даже в настоящем аду".

Ранее о начале эвакуации заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время она вместе с представителями ООН работает над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", – написал президент Украины.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил агентству "Ассошиейтед пресс", что эвакуация действительно началась.

Минобороны России представило свою версию прошедшей эвакуации


В свою очередь Российское минобороны рассказало, что "благодаря инициативе" президента Путина с "Азовстали" удалось вызволить 80 мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Эвакуированных лиц перевезли в Безыменное – это село на побережье Азовского моря к востоку от Мариуполя. Оно находится под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Для эвакуации подразделения российской армии и народной милиции ДНР открыли гуманитарный коридор и обеспечивали "режим тишины", утверждает министерство.

"Эвакуированные российскими военнослужащими с завода "Азовсталь" гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста", – сообщили в минобороны.

Из сообщения российского минобороны до конца не ясно, сколько людей было вывезено в Безыменное, а сколько пожелало эвакуироваться на украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что 54 украинцев, по словам фотографа Рейтер, вывезли в село Безыменное с территории завода "Азовсталь" или с соседней территории.

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