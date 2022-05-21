С воскресенья Литва полностью отказывается от российских энергоносителей

Потребности страны в электроэнергии будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта из стран ЕС. Литва более не будет получать электроэнергию, газ и нефть из РФ.

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Литва прекращает импортировать электричество из России. Об этом литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заявил в пятницу, 20 мая. "Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией группой компаний "Интер РАО", которая является единственным импортером электроэнергии из России в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву, -указано в сообщении.

"Приостановка торговли электроэнергией с Россией не повлияет на надежность литовской системы передачи электроэнергии. Потребности страны в электроэнергии будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта от стратегических партнеров — стран Европейского Союза через существующие межсетевые соединения со Швецией, Польшей и Латвией", — сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Ни газа, ни нефти, ни электроэнергии из России

Это означает, что с 22 мая в стране не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии, сообщает Минэнерго Литвы. "Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", — приводит слова министра энергетики Дайнюса Крейвиса новостной портал Delfi.

По словам министра, говорить о полной энергетической независимости Литвы можно будет только тогда, когда страна сможет не только покрывать свои потребности в электричестве за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.