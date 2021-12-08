Саакашвили объявил о прекращении лечения в знак протеста
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник, 7 декабря, объявил о прекращении лечения в военном госпитале в Гори. Он мотивировал свое решение протестом против "дисциплинарных мер", которые, по словам политика, применили к нему в госпитале. Сообщение об этом появилось на странице Саакашвили в Facebook.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам бывшего президента, к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал "участников своих пыток". Кроме того, в качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.

В свою очередь, специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявления Саакашвили о применении к нему дисциплинарных мер. В то же время служба подтвердила, что в отношении бывшего президента начато дисциплинарное производство после того, как он повредил размещенный в его палате кардиомонитор, сообщает "Интерфакс".

Саакашвили держал голодовку 50 дней

После восьми лет эмиграции Михаил Саакашвили вернулся в Грузию из Украины для участия в протестах, вскоре после этого был арестован. Протестуя против тюремного заключения, он не принимал никакой пищи в течение 50 дней. По словам врачей, голодовка для Саакашвили особенно опасна из-за генетического заболевания крови, которым он страдает.

В начале ноября Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу. По его словам, там с ним плохо обращалась охрана, что вынуждало его опасаться за свою жизнь. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (2) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи