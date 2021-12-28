Саакашвили потерял сознание при попытке вернуть его из госпиталя в тюрьму

Михаил Саакашвили оказал сопротивление при попытке перевести его из военного госпиталя в Гори в тюрьму. Об этом сообщила во вторник, 28 декабря, Специальная пенитенциарная служба Грузии. При этом, как следует из сообщения, экс-президенту стало плохо, поэтому врачи приняли решение отложить перевод.

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Весь день накануне прошел под знаком поиска компромисса и национального примирения, инициированного нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она приняла у себя лидера основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия, а сам экс-президент вместо участия в судебном процессе встретился в Горийском госпитале со своим преемником, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Сотрудники учреждения препятствий не чинили.

Что сообщает пенитенциарная служба

Как сообщает корреспондент DW, ситуация вокруг Михаила Саакашвили резко обострилась за полчаса до полуночи в понедельник, 27 декабря. Адвокаты и личный врач сделали заявление о том, что не могут к нему попасть, и даже не знают где находится политик. К военному госпиталю в Гори отправились несколько съемочных групп оппозиционных телеканалов, которые вели оттуда прямые включения.

Утром 28 декабря Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила сообщение "в связи с большим общественным интересом", в котором говорится, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного, медперсоналом было принято решение о выписке Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя.

Далее ведомство указывает, что Саакашвили не подчинился законным требованиям пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 города Рустави и "по причине беспокойства он испытывал колебания давления". В результате было все же принято решение "временно отложить законную меру перевода".

Версия произошедшего от Саакашвили

Саакашвили, в свою очередь, через адвоката Нику Гварамия озвучил свою версию произошедшего. В полшестого утра к нему в палату явились несколько сотрудников в черной форме и уведомили, что его переводят из военного госпиталя, но не сказали куда. Экс-президент почувствовал себя плохо и затребовал измерить ему давление — оказалось, что оно выросло до отметки 200/110. Саакашвили считает, что пережил гипертонический криз.

Тем не менее сотрудники учреждения попытались его вывести силой, и тогда Саакашвили оказал сопротивление и потерял сознание. Когда он очнулся, увидел рядом с собой только врача, который сообщил, что выписывать его из Горийского госпиталя пока не будут.

Дело Саакашвили

Михаил Саакашвили находится в военном госпитале города Гори с 19 ноября, где проходит курс лечения и реабилитации после 50-дневной голодовки, проведенной в тюрьме Рустави в знак протеста против его задержания.

Экс-президент Грузии вернулся из Украины на родину 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Однако практически сразу же он был задержан, так как был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за злоупотребление властью.

Кроме того, экс-президент Грузии обвиняется на родине еще по трем уголовным делам. Его соратники считают, что политик снова может начать голодовку в знак протеста против своего перевода в тюрьму до окончания курса реабилитации.