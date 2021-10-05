Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее задержанный на родине, заявил, что считает себя "личным узником" президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому (у экс-президента Грузии есть украинское гражданство). Обращение опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

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"Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", — передал Зеленскому политик.

Экс-президент Грузии назвал Украину своей второй родиной и заявил, что тронут тем, как Зеленский отреагировал на его задержание в Грузии. "Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире", — говорится в сообщении.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сам он говорил, что вернулся в страну впервые за восемь лет в преддверии местных выборов. До задержания политик обратился к гражданам Грузии с призывом идти голосовать. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили планировал вывести на улицы своих сторонников, спровоцировать беспорядки и убийства лидеров оппозиции.

Руководитель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что приезд политика связан с планами государственного переворота.

В Грузии в отношении Саакашвили заведено пять уголовных дел; последнее возбудили за незаконное пересечение границы страны. Издание CNews со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что экс-президент пересек ее в трейлере. По двум уголовным делам политика заочно уже признавали виновным.

Саакашвили — глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Зеленский заявил, что узнал о его отъезде в Грузию из СМИ. И добавил, что считает такой шаг, неправильным подчеркнув, что Саакашвили на Украине "все-таки в государственной власти находится". Президент заверил, что Киев будет заниматься вопросом возвращения политика на Украину как гражданина страны.

Гарибашвили считает, что задержание Саакашвили не ухудшит отношения Грузии и Украины. "У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более находящийся в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений", — сказал он.