Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме

Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Ивана перевели из карантина в обычную камеру, поскольку коронавирус у него не подтвердился. Теперь он находится в камере с подозреваемым в экстремизме и терроризме, это иностранный гражданин, мусульманин, отношения у них ровные", - сказала Литвинович.

По ее словам, обеспокоенность членов ОНК вызвало то, что сокамерник Сафронова мог находиться в карцере за драку. "Он очень конфликтный человек, поэтому если это действительно он, а описание совпадает, то это нехорошо. Мы договорились с Иваном, что через неделю снова вернемся к этому вопросу", - добавила член ОНК.

Сафронов провел некоторое время в изоляционной камере после того, как у него заподозрили COVID-19. Позднее стало известно что, по результатам двух тестов, вирус не подтвердился.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Ранее он работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.