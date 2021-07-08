Сайт старейшей газеты Беларуси заблокирован. Ее cотрудники не выходят на связь, идут обыски

Сайт белорусской газеты "Наша Нива" был заблокирован в четверг 8 июля по требованию прокуратуры. В соцсетях издания сообщается о задержании главного редактора и нескольких сотрудников, обысках в редакции, бухгалтерии и квартирах, а также изъятии документов.

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Правозащитный центр "Весна" утром сообщил, что в редакции газеты находятся сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Беларуси.

Местные СМИ также пишут, что силовики пришли в редакцию "Брестской газеты" и редакцию еженедельника Intex-Press в Барановичах.

В мае белорусские власти заблокировали сайт крупнейшего независимого издания страны Tut.by. Пятнадцать сотрудников издания были арестованы, включая все руководство.

"Наша Нива" пишет, что обыски прошли дома у ее редактора, и что потеряна связь с шеф-редактором, корреспондентом и фотографом издания. А в бухгалтерии издания обыск провели сотрудники центрального аппарата МВД Беларуси, по сообщению газеты.

Ранее министерство информации Беларуси опубликовало решение об ограничении доступа к сайту "Нашей Нивы" со ссылкой на закон о средствах массовой информации (пункт 1, статья 38) и уведомление Генеральной прокуратуры.

"Мы знаем, что что-то происходит, но в рамках какого уголовного дела, мы пока не знаем. Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться", — сказал заместитель главреда газеты Артем Гарбацевич в комментарии для Tut.by.

"Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему", — добавил Гарбацевич.

Жена главного редактора Егора Мартиновича написала в "Фейсбуке", что ее муж пропал вместе с собакой.

"Пропал не только Егор Мартинович, но еще и наша собака. Ее просто нет дома. Я не знаю, где был задержан Егор, но собаки нет дома. Я боюсь, что его задержали, а собаку убили или куда-то выбросили".

Позже она написала, что правоохранители привели Мартиновича с собакой домой, откуда выставили родственников и проводят обыск — не объясняя, в рамках какого уголовного дела.

"Наша Нива" считается старейшей газетой Беларуси. Она была основана в 1906 году, ее выпуск был продолжен в 1991-м. Издается на белорусском языке.