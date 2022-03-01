Сайту Wikipedia грозит блокировка в России

Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии". Об этом сообщается на странице "Русской Википедии" в соцсети Twitter, пишет Lenta.ru.

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Поводом для обращения стала опубликованная в энциклопедии статья, посвященная российской "спецоперации" на Украине. На портале она называется "вторжением".

Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью "Вторжение России на Украину (2022)". pic.twitter.com/O3vKd7H1GV — Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы", а также телеканалу "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). В качестве поводов для блокировки сайтов стали публикации с призывами к экстремистской деятельности. Говорится, что СМИ излагали ложные сведения о действиях российских военных.

Позднее главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира.