Сайты НАТО подверглись массированной хакерской атаке

Несколько сайтов НАТО подверглись массивной хакерской атаке, об этом со ссылкой на сообщение представителя Североатлантического альянса DPA пишет Новая газета. Европа.
Сайты НАТО некоторое время были недоступны. Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО. Эксперты в области кибербезопасности расследуют произошедшее, добавили в альянсе.
НАТО постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и "очень серьезно" относится к обеспечению безопасности в киберпространстве, заявил представитель НАТО. Других подробностей произошедшего он не привел.
В твиттере, как отмечает DPA, распространялись сообщения о том, что атаку совершили "пророссийские активисты", в частности, из группы Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с Россией.
Ранее группировка неоднократно сообщала об атаке на ресурсы компаний и госорганов стран, которые оказывают поддержку Украине. Так, в ноябре в Killnet объявили о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска.
Также группу связывали с нападением на государственные структуры и банки Германии в январе.