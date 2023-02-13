Сайты НАТО подверглись массированной хакерской атаке
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Несколько сайтов НАТО подверглись массивной хакерской атаке, об этом со ссылкой на сообщение представителя Североатлантического альянса DPA пишет Новая газета. Европа.

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Сайты НАТО некоторое время были недоступны. Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО. Эксперты в области кибербезопасности расследуют произошедшее, добавили в альянсе.

НАТО постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и "очень серьезно" относится к обеспечению безопасности в киберпространстве, заявил представитель НАТО. Других подробностей произошедшего он не привел.

В твиттере, как отмечает DPA, распространялись сообщения о том, что атаку совершили "пророссийские активисты", в частности, из группы Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с Россией.

Ранее группировка неоднократно сообщала об атаке на ресурсы компаний и госорганов стран, которые оказывают поддержку Украине. Так, в ноябре в Killnet объявили о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска.

Также группу связывали с нападением на государственные структуры и банки Германии в январе.

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