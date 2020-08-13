Самая спокойная ночь после выборов в Беларуси, ЕС обсуждает новые санкции. Что нужно знать 13 августа
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ночь со среды на четверг в Беларуси стала самой спокойной за последние четыре дня. Массовых столкновений не происходило, а задержания были в основном точечными.

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Все основные события происходили в течение вчерашнего дня.

Протестующие в среду выбрали новую тактику — на улицы Минска и других белорусских городов вышли женщины и встали в так называемые цепи солидарности, протестуя против полицейского насилия.

Днем в среду возле ворот изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда последние дни доставляли задержанных в Минске, собрались десятки людей, которые пытались узнать судьбу своих родственников.

Они сверяли списки тех, кто находится внутри, и рассказывали о том, в каких условиях содержатся задержанные. Когда из ворот выезжали автозаки, собравшиеся старались разглядеть в них родных, и кричали силовикам "позор". Многие плакали.

Судить о том, как белорусские силовики обращаются с задержанными, можно по рассказам тех, кто уже освободился. Накануне издание Znak.com опубликовало монолог своего корреспондента Никиты Телиженко о том, что происходило с ним после задержания 10 августа в центре Минска.

В среду в белорусских Телеграм-каналах стали распространяться призывы заблокировать движение на дорогах, чтобы помешать проезду спецтехники. Вечером во многих городах водители попытались это сделать, однако встретили жесткий отпор со стороны сотрудников милиции и спецназа.

Еще одна примечательная деталь вчерашнего дня — многочисленные видео с бывшими и действующими сотрудниками силовых структур, которые выбрасывали свои формы в знак протеста против действий своих коллег.

Несогласие с действиями силовиков выразили и работники государственных СМИ Беларуси — некоторые из них уволились в знак протеста.

Что важного ожидается сегодня

Сегодня по инициативе Польши соберется экстренное видеосовещание министров иностранных дел ЕС, на котором будет обсуждаться возможная реакция на события в Беларуси.

По мнению европейских экспертов, которых опросил корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик, Евросоюз вполне может ввести санкции против Александра Лукашенко и его окружения, но опасается, что это сблизит Минск с Москвой.

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