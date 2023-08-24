Саммит БРИКС: Путин вновь обвиняет Запад в развязывании войны в Украине

Проходящий в Йоханнесбурге саммит БРИКС собрал под одной крышей лидеров стран, представляющих около 3,5 млрд населения планеты. Там присутствуют президенты Южной Африки и Бразилии, премьер-министр Индии и председатель КНР, который, правда в последнюю минуту отменил свое выступление на бизнес-форуме в рамках саммита, а также министр иностранных дел России, представляющий российского президента, который отказался от поездки в ЮАР из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

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Выступил, но не приехал

Российский президент, выступавший по видеосвязи, в очередной раз выдвинул свою версию начала войны в Украине.

По его словам, кризис был вызван тем, что некоторые страны продолжают проводить политику колониализма, и их стремление "сохранить мировую гегемонию" привело к "перевороту" в Украине в 2014 году, после чего Запад якобы "развязал" войну, на которую России пришлось отреагировать.

"Россия решила поддержать людей в их борьбе за сохранение их культуры, традиций, языка и их будущего", — заявил российский президент, имея в виду самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Действия России в Украине, которые Путин категорически избегает называть войной, были, по его словам, призваны "положить конец войне, развязанной Западом против жителей Донбасса".

Закончив с обвинениями в адрес Запада, Владимир Путин решил напомнить о том, что саммит БРИКС "выступает за мировой порядок, основанный на международном праве и Уставе ООН" и за право народов на самостоятельное развитие.

Он также заявил, что приоритетом БРИКС должно стать создание новых, надежных и безопасных транспортных путей, которые связали бы российские порты с грузовыми терминалами Персидского залива и Индийского океана.

Он также упомянул о необходимости укрепить партнерство в области науки, инноваций, здравоохранения, образования и развития гуманитарных связей в целом.

Путин также сообщил собравшимся, что следующий саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в России, а именно в Казани.

Приехал, но не выступил

Председатель КНР Си Цзиньпин, который, в отличие от его российского коллеги, лично прибыл в ЮАР и во вторник должен был выступить на бизнес-форуме вместе с лидерами Индии, Бразилии и ЮАР, неожиданно пропустил это мероприятие.

Его заранее подготовленную речь, содержавшую умело завуалированные выпады в адрес США в которой Си призвал мир избежать "погружения в пучину новой холодной войны", зачитал министр торговли КНР Ван Вэньтао.

Не сговариваясь с российским коллегой и не упоминая напрямую США, Си в своей речь утверждал, что "некая страна, одержимая идеей сохранения своей гегемонии, прилагает все усилия, чтобы нанести ущерб развивающимся странам и странам с формирующимся рынком".

"Китайская экономика обладает устойчивостью, огромным потенциалом и большой жизненной силой. Фундаментальные основы, поддерживающие долгосрочный рост Китая, останутся неизменными, — заявил Си, явно упреждая вопросы по поводу проблем, которые переживает китайская экономика. — Гигантский корабль китайской экономики будет продолжать рассекать волны и плыть вперед".

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Речь Си была бы его первым публичным выступлением за рубежом в этом году. До этого глава КНР провел за границей всего два дня во время визита в Россию.

Индийский позитив

Пока что самым позитивным выступлением на саммите была речь премьер-министра Индии Нарендры Моди, который поздравил членов БРИКС с последними достижениями, и в первую очередь с созданием Нового банка развития (НБР).

Собственно, банк был учрежден уже давно, однако в 2022 году он сообщил о создании представительства в Индии для финансирования проектов развития в этой стране и соседней Бангладеш.

"Мы создали сеть финансовой безопасности", — подчеркнул в связи с этим Моди.

Окрыленный успехом индийской лунной программы, Моди также предложил странам БРИКС подумать о сотрудничестве в области космических технологий, в частности, о создании спутниковой сети БРИКС и "Консорциума космических исследований"

Индийский премьер предложил также договориться об инвестициях в технологии, позволяющие повысить уровень образования в странах БРИКС, создать центральный банк средств традиционной медицины и даже приложить больше усилий к защите "больших кошек", на что президент ЮАР Рамафоса даже пошутил: "Если вам нужно больше гепардов, то вы приехали в дом гепардов", вызвав смех в зале.

Наконец, Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС за счет приема в организацию новых стран.