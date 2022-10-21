Саммит ЕС: Киеву обещаны 1,5 млрд евро в месяц в 2023 году. Вопрос о потолке цены на газ пока далек от решения

Евросоюз в 2023 году будет ежемесячно выделять Киеву помощь в размере полутора миллиардов евро, пока Украина вынуждена отражать российскую военную агрессию. Об этом заявила в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам второго дня саммита с участием лидеров 27 стран ЕС.

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Хотя за этот год Киев уже получил от Евросоюза 19 млрд евро, фон дер Ляйен, выступавшая с желто-голубым значком на лацкане, подчеркнула, что для Украины очень важно и в будущем иметь предсказуемый и стабильный приток средств.

По оценкам самого Киева, подчеркнула она, ему требуется ежемесячно 3-4 млрд евро на основные нужды. Ожидается, что остальные средства смогут предоставить Соединенные Штаты и различные международные организации, в первую очередь финансовые.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам ЕС по видеосвязи, рассказал, что российские ракеты и беспилотники иранского производства на вооружении российской армии накануне зимы повредили или разрушили треть объектов энергетической инфраструктуры Украины.

"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС, — подчеркнул он. — Российские террор против наших энергетических объектов ставит своей целью создать Украине как можно больше проблем с электричеством и отоплением этой осенью и зимой, чтобы как можно больше украинцев переехали в ваши страны".

В ответ Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС изыскивает возможности помочь Украине с восстановлением подачи воды, тепла и электроэнергии.

А председательствующий на саммите глава Совета Европы Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз планирует использовать замороженные в связи с санкциями российские активы для восстановления Украины.

Согласия по газу пока нет

Куда меньше единодушия проявили члены ЕС в вопросе об установке потолка цен на газ, который давно уже обсуждается, но все так же далек от решения.

Рост цен на энергоносители, взвинчивающий инфляцию и грозящий всей Европе экономическим спадом, вкупе с резким сокращением российских поставок уже заставили ЕС принять решение о максимальном заполнении газовых хранилищ и вынудить энергетические компании поделиться своими доходами в помощь потребителям.

В ходе затянувшихся дискуссий руководители стран ЕС в целом поддержали предложение Еврокомиссии ввести альтернативный потолок цен на сжиженный природный газ и добровольные совместные закупки газа, однако это еще не обрело законодательную форму — дополнительные переговоры продолжатся в ближайшие недели.

"Теперь у нас есть очень хорошая и внушительная дорожная карта для продолжения работы по вопросу о ценах на энергоносители", — отметила в связи с этим Урсула фон дер Ляйен.

При этом точной даты принятия решения по ограничениям цен на газ лидеры ЕС не назвали, известно лишь, что министры энергетики вернутся к этому вопросу во вторник.

Помимо разногласий о потолке цен на газ, лидеры ЕС разошлись во мнениях и по поводу того, сколько самые богатые страны планируют потратить на поддержку своего бизнеса и граждан в условиях энергетического кризиса. Страны победнее при этом жаловались, что это может ударить по конкурентоспособности единого рынка ЕС.