Саммит ЕС поддержал создание Трастового фонда солидарности с Украиной
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Главы государств и правительств стран ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Европейского совета в ночь на пятницу, 25 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Помня о разрушениях и огромных потерях, нанесенных Украине военной агрессией России, Евросоюз готов предоставить поддержку правительству Украины в его безотлагательных потребностях, а когда российские атаки завершаться, то в восстановлении демократической Украины, - отмечается в коммюнике саммита. - Для этого Европейский совет согласился создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает международных партнеров принять участие в нем". В тексте документа содержится призыв начать подготовку над созданием фонда "без задержки".

Европейский совет также поддержал идею организовать международную донорскую конференцию для наполнения Трастового фонда солидарности с Украиной. Провести ее хотят "в надлежащее время".

В ЕС обеспечат поставки газа и электроэнергии в Украину

"Европейский Союз намерен обеспечить продолжающиеся и бесперебойные поставки электричества и газа в Украину", - пообещали на саммите. Недавнюю синхронизацию энергосистем Украины и Молдовы с Европой в заявлении назвали "выдающимся достижением".

"Это демонстрирует, что наше будущее теперь взаимосвязано", - подчеркнули главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?