Саммит ЕС пройдет в формате видеоконференции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Саммит глав государств и правительств Европейского союза, назначенный на 25-26 марта, из-за растущих показателей инфицирования коронавирусом состоится в режиме видеоконференции.

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Это первая с середины 2020 года встреча ЕС в верхах, которую придется проводить подобным образом. Ранее саммит Евросоюза планировалось провести в очном формате в Брюсселе.

В повестке дня саммита значатся борьба с пандемией и ускорение кампании вакцинации. Кроме того, участники встречи намерены обсудить будущие отношения с Россией и Турцией.

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