Саммит G20: Запад вынужден сотрудничать с талибами, чтобы предотвратить катастрофу в Афганистане

Во вторник по инициативе Италии открылся внеочередной виртуальный саммит глав стран Большой двадцатки, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане. По мере того, как ситуация в этой стране стремительно приближается к гуманитарной катастрофе, многие мировые политики готовы согласиться с тем, что сотрудничество с новым правительством талибов неизбежно.

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Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила международное сообщество о недопустимости сползания Афганистана в хаос. Она заявила участникам саммита, что мир не приобретет ничего, если при правительстве талибов экономика этой страны окончательно рухнет.

Меркель, уходящая со своего поста, подтвердила, что Германия готова выделить на гуманитарную помощь Афганистану 600 млн евро.

Мировые лидеры, в том числе и президент США Джо Байден, подчеркнули, что афганцам должна быть оказана финансовая помощь — через независимые международные организации и не напрямую "Талибану".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Афганистану пакет помощи в размере одного миллиарда долларов, из которых 300 млн — на предотвращение гуманитарной катастрофы.

На что, по замыслу фон дер Ляйен, должна пойти остальная сумма, пока не уточняется.

Глава ООН Антониу Гутерриш высказался против прямого перевода средств в распоряжение нового афганского правительства, он предлагает прямые вливания в экономику страны.

Еще ряд участников саммита предложили поставить оказание помощи Афганистану в прямую зависимость от соблюдения талибами прав человека.

"Я особенно встревожен тем, что обещания, данные талибами девочкам и женщинам, не выполняются", — сказал ранее Гутерриш.

По словам наблюдателей, Запад столкнулся с практически невыполнимой задачей: оказать помощь простым афганцам, минуя прямой контакт с "Талибаном", который во многих странах, включая Россию, признан террористической организацией.

"У нас нет времени на раздумья. Необходимо действовать, и действовать быстро", — сказал перед началом саммита Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Террористическая угроза

К быстрым действиям мировое сообщество подстегивают также опасения, что Афганистан может снова стать базой для различных террористических групп, хотя талибы, придя к власти, пообещали этого не допустить.

В минувшую пятницу, во время традиционной пятничной молитвы террорист-смертник совершил нападение на шиитскую мечеть в городе Кундуз на севере Афганистана. Погибли более 60 человек.

Это крупнейший теракт в стране с момента вывода американских войск. Ответственность за него взяло местное подразделение ИГ "Исламское государство — Хорасан" (организация запрещена в России). Еще ряд нападений на шиитов в последнее время произошли на востоке страны.

Группировка активно противостоит талибам, и тот факт, что ей удается осуществлять столь масштабные акции, говорит о неспособности талибов контролировать ситуацию.

Катар, к примеру, считает, что на фоне такой удручающей ситуации с безопасностью и гуманитарного кризиса, вопрос о признании или не признании легитимности талибов сейчас вообще не стоит.

Они сейчас — единственная администрация, с которой придется считаться в решении важных вопросов, сказал представитель МИД Катара Мутлак Аль-Кахтани.

Переговоры

9 и 10 октября при посредничестве правительства Катара делегация США впервые после ухода американцев из Афганистана провела в Дохе прямые переговоры с представителями талибов.

"Встречи прошли в открытом и профессиональном ключе, и делегация США еще раз напомнила, что о талибах будут судить по их делам, а не по словам", — говорится в отчете по итогам встречи на сайте Госдепа.

Стороны обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, соблюдение прав человека, в частности, прав женщин, гуманитарную повестку, а также предоставление безопасных коридоров для отъезд из страны американских граждан, других иностранцев и афганских сотрудников международных компаний и миссии.

Талибы уже давали обещания по многим из этих вопросов, но на деле поступали ровно наоборот. В частности, девочки так и не вернулись в школы, для студенток вузов введен жесткий исламский дресс-код, и появляться на улице им без мужского сопровождения теперь нельзя.

На афганцев, сотрудничавших с Западом, и журналистов объявлены облавы. Бывали случаи, что, не обнаружив их в домах, талибы убивают их родственников.

В преддверии встречи в Дохе в Госдепартаменте США особо подчеркнули, что эти переговоры не означают признание Вашингтоном власти талибов в Афганистане.

Со своей стороны, в ходе переговоров делегация талибов предупредила американцев, что любой нажим извне на новое правительство негативно отразится прежде всего на народе Афганистана.

"Мы четко сказали им, что попытки дестабилизировать наше правительство не пойдут на пользу никому", — сказал новый министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки в комментарии журналистам после окончания встречи в Дохе.

"Хорошие отношения с Афганистаном выгодны всем. Не следует предпринимать ничего, что могло бы ослабить нынешнее правительство Афганистана, потому что это приведет к проблемам у народа", — цитирует Амира Хан Муттаки агентство "Франс пресс".