Ожидая прибытия президента США Джо Байдена и других мировых лидеров на саммит НАТО в Мадриде, официальные лица и журналисты не на шутку удивились, обнаружив в меню ресторана конгресс-центра "Русский салат", пишет Рейтер.

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Салат из горошка, картофеля, моркови и майонеза подают во многих испанских ресторанах, но на саммите, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса, "Русский салат" вызвал недоумение.

Впрочем, в меню саммита, кроме салатов, есть и куда более серьезные вещи: как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в Мадриде будут приняты ключевые решения для будущего НАТО.

"Мы одобрим новую стратегическую концепцию, укрепим нашу обороноспособность и примем решение о комплексном пакете помощи Украине", — заверил он.

Как сообщает из Мадрида корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Фрэнк Гарднер, после четырех месяцев плохих новостей из Украины лидерам НАТО есть что отпраздновать: Турция сняла свои возражения против приема в альянс Швеции и Финляндии.

Для НАТО, пытающегося обеспечить Украину оружием, необходимым для сдерживания постепенно наступающих российских войск, это огромное событие.

Швеция и Финляндия несут с собой современные армии, самые передовые технологии и протяженное побережье Балтийского моря.

Тем не менее, как ожидается, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит на саммите с предупреждением о том, что, по его словам, "копать надо глубже", чтобы подготовиться к более опасному десятилетию, которое, как он считает, ждет нас впереди.

Борис Джонсон объявит о ряде шагов Великобритании в рамках НАТО, в том числе о расширении британской базы в Эстонии.