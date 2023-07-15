Саммит НАТО в Вильнюсе: Зеленский ездил на старом, но безопасном автомобиле

Большинство почетных гостей ездило по Вильнюсу на новых роскошных автомобилях, между тем президента Украины Владимира Зеленского можно было увидеть на далеко не новом, но безопасном лимузине Mercedes Benz. Об этом пишет Rus.Delfi.lt.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поскольку Литва не могла обеспечить глав всех стран и все делегации бронированными автомобилями, отвечающими всем требованиям, службы безопасности основных стран позаботились о транспорте сами.

Для президента Джо Байдена доставили его личный бронированный Cadillac. Внешне он похож на лимузин, но на самом деле является внедорожником.

А вот президента Украины возили на 15-летнем лимузине Mercedes Benz с литовскими номерами, который был предоставлен Службой охраны руководства (СОР).

Первый заместитель главы СОР Паулюс Немира сказал Delfi, что это самый надежный и безопасный из автомобилей их парка.

"Он в отличном состоянии и на ходу. Главное — не год выпуска, а защита. У бронемашин нет возраста, поэтому тут главное — не то, сколько лет машине, а уровень безопасности. Мы используем этот автомобиль 15 лет", — отметил Немира.

Уровень оснащения и защиты такого автомобиля — секретная информация.

Немира заверил, что машина безопасна — в ней бронированные двери, днище, все остальные части, стекла пуленепробиваемые.

"Такие автомобили защищают находящихся внутри людей не только от пуль, но и от взрывов, есть дополнительные системы, которые обеспечивают кислород и не задохнуться от дыма. Есть и другие решения, которые в случае необходимости спасают жизни", — рассказал собеседник.

По его словам, эти автомобили обычно используют во время двусторонних визитов небольшого формата.

Вероятно, на этом бронированном Mercedes Benz ездили и президенты Литвы.

Немира рассказал, что для руководства некоторых стран был доставлен их личный транспорт. Свои лимузины привезли американцы, турки, французы, англичане, немцы и др.

По его словам, во всем регионе не удалось найти предпринимателей, которые могли бы предложить большое количество необходимых автомобилей.

Литовские службы также не располагали таким большим количеством бронированных лимузинов, которое требовалось для обслуживания всех делегаций.